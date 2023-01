Pape Matar Sarr (Tottenham) tout proche d’une arrivée à Barcelone ?

L’avenir à court terme de Pape Matar Sarr à Tottenham reste toujours en suspense. Pourtant, la donne semblait bien changer ces dernières semaines. Après que le jeune milieu de terrain sénégalais – qui n’avait jamais apparu durant la première moitié de saison – est parvenu à enchaîner trois rencontres dans lesquelles il n’a jamais déçu, on le voyait maintenant rester dans l’effectif d’Antonio Conte.



Mais nul doute que si l’ancien pensionnaire de Génération Foot a réussi à avoir quelques bouts de minutes, c’est également parce que le club londonien avait un déficit dans son entrejeu. Car depuis le retour de blessure de certains, PMS ne joue plus. D’ailleurs, il n’a pas été retenu dans la feuille de match des Spurs pour leur rencontre de Premier League face à Fulham ce lundi 23 janvier.



LaLiga, prochaine destination ?



Cela semble démontrer qu’Antonio Conte compte très peu sur son jeune Champion d’Afrique. Ainsi donc, malgré avoir émis à plusieurs reprises le souhait de le retenir, le technicien italien pourrait changer de plans et l’envoyer maintenant en prêt. Mais où ? Probablement en Espagne. Car d’après les informations de Relevo, l’Espanyol Barcelone s’intéresse très fortement au joueur de 20 ans.



Le club catalan, actuellement 13e de LaLiga, aurait déjà transmis une offre à Tottenham. De son côté, Team Talk croit savoir que les deux entités, en discussion depuis plusieurs jours, seraient sur le point de trouver un terrain d’entente pour un prêt jusqu’en juin prochain sans option d’achat. Il reste une semaine dans ce mercato pour assister à l’aboutissement ou non de ce dossier…



Wiwisport