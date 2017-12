Papis Demba Cissé se confie : "J'étais pêcheur avant de devenir footballeur"

L’international sénégalais, Papis Demba Cissé pourrait être un modèle pour les jeunes qui veulent devenir joueur professionnel. S’inspirer de lui en alliant leur métier et le football jusqu’à ce qu’ils réussissent. Car, c’est que l'ancien capitaine des "Lions" a fait. Il a allié son métier de pécheur et le football avant de réussir avec ce dernier : «j’étais pêcheur et, par la force du travail, je suis devenu footballeur professionnel », s’est glorifié le sociétaire Shandong dans les colonnes de Stades.



L'ancien pensionnaire de Newcastle n’a pas oublié d’où il vient et il voulait toujours prouver à ses proches qu’il pouvait réussir dans le football. Papis Demba Cissé estime que s’il a pu accomplir une telle carrière, c’est grâce à ses sources d’inspiration. La force dit-il vient de : « ma famille. Je sais d’où je viens. Je connaissais ma situation même si elle n’était pas catastrophique. C’est cette envie là que j’avais depuis Douanes (club sénégalais où il est passé). J’avais toujours envie de passer un cap et montrer aux gens que tout le monde est capable de devenir un footballeur professionnel », a fait savoir l’ancien de Newcastle.