Pâques 2026 : Diomaye Faye adresse un message à la communauté chrétienne du Sénégal

La communauté chrétienne du Sénégal, à l’instar de celle des autres pays du monde, célèbre la fête de Pâques 2026, ce dimanche 05 avril. A cette occasion, le Président Dioomaye Faye a souhaité «que cette fête inspire à chacune et à chacun sérénité, confiance et engagement au service de l'unité nationale» du Sénégal, dans une publication sur sa page Facebook.



«Je souhaite à tous nos compatriotes de confession chrétienne, au Sénégal comme dans la diaspora, une fête de paix, d’espérance et de renouveau. Pâques rappelle que la vie triomphe, que l’espérance se construit dans la constance et que ce qui nous rassemble est toujours plus fort que ce qui nous désunit», a-t-il ajouté.