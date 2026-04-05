Pâques : le Fouladou prie pour la paix en Casamance et l’espoir pour la jeunesse

À l’occasion de la célébration de Pâques, les fidèles chrétiens du diocèse de Kolda (sud) , ont élevé des prières empreintes de ferveur et d’espérance, implorant que la résurrection du Christ soit porteuse de paix durable en Casamance et à travers le monde.



Réunis dans les différentes paroisses de la région, les croyants ont mis en avant la portée symbolique de cette fête majeure du calendrier chrétien, qui consacre la victoire de la vie sur la mort et de la lumière sur les ténèbres. Dans leurs invocations, une attention particulière a été accordée à la situation en Casamance, marquée depuis plusieurs décennies par un conflit aux lourdes conséquences humaines et sociales. Les fidèles ont ainsi formulé le vœu ardent de voir s’y enraciner une paix définitive.



Au-delà de cet appel à la stabilité, les prières ont également porté sur la promotion humaine. Les fidèles ont demandé l’anéantissement de tous les obstacles freinant le développement des communautés, plaidant pour des conditions de vie plus justes, inclusives et équitables.



La jeunesse, confrontée à de multiples défis, notamment le chômage, l’exode et le manque de perspectives, a occupé une place centrale dans ces supplications. Les croyants ont prié pour la fin du désespoir qui touche de nombreux jeunes, tout en exprimant l’espoir de voir émerger des opportunités concrètes d’insertion socio-professionnelle et de réussite.



En ce jour de renouveau et de foi, le message du Fouladou se veut porteur d’unité et d’espérance : faire de la spiritualité un levier pour bâtir un avenir apaisé, solidaire et prospère, aussi bien au niveau local qu’à l’échelle mondiale.