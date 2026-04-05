Moyen-Orient: l’Iran affirme avoir abattu plusieurs appareils dans l'opération de sauvetage américaine

Ce qu'il faut retenir



► Plusieurs appareils de combat américains ont été abattus au-dessus de l'Iran, affirment ce dimanche 5 avril les Gardiens de la Révolution, dans l'opération de sauvetage d'un pilote américain disparu depuis vendredi. Le président Trump a salué « l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis ».



► Alors que les Gardiens de la Révolution disent avoir visé un navire lié à Israël dans le détroit d'Ormuz, le Green Sanvi, un méthanier battant pavillon indien et chargé de gaz de pétrole liquéfié (GPL), a pu traverser le détroit et fait route vers l'Inde, a indiqué, ce 4 avril, le ministère des Transports maritimes.



► Donald Trump a de nouveau menacé d'intensifier les attaques contre l'Iran, lui donnant un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz « avant que l'enfer ne se déchaîne sur [lui] ». Les forces armées iraniennes ont rejeté ces injonctions, les qualifiant de « stupides ».



Oman a affirmé dimanche avoir parlé avec l'Iran au sujet de la réouverture du détroit d'Ormuz, crucial à l'approvisionnement mondial en pétrole, a indiqué l'agence de presse officielle du sultanat. La réunion a impliqué des membres des ministères des Affaires étrangères des deux pays qui ont présenté les « options » possibles pour la réouverture du passage, selon une publication de l'agence omanaise sur X. Une partie du territoire omanais donne sur le détroit, verrouillé par Téhéran depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février.



L'armée iranienne dit que les États-Unis ont utilisé un aéroport abandonné près d'Ispahan pour récupérer leur aviateur



L'armée iranienne a affirmé dimanche que les États-Unis avaient utilisé un aéroport abandonné près d'Ispahan, dans le sud du pays, pour leur opération de sauvetage d'un aviateur recherché depuis que son appareil avait été abattu vendredi.



Ebrahim Zolfaghari, porte-parole du commandement des forces armées iraniennes, a lui parlé d'une opération « planifiée comme une mission (...) d'exfiltration sur un aéroport abandonné dans le sud d'Ispahan », durant laquelle, selon lui, « deux hélicoptères Black Hawk et deux avions de transport militaire C-130 » américains « ont été détruits ».



L'armée israélienne annonce avoir lancé des frappes sur des sites du Hezbollah à Beyrouth

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé des frappes à Beyrouth « sur des infrastructures du Hezbollah », mouvement islamiste libanais allié de Téhéran. Israël pilonne le pays voisin depuis début mars, affirmant viser des cibles du Hezbollah.



45 millions de personnes risquent d'être en insécurité alimentaire, dit le PAM

Si la guerre au Moyen-Orient ne prend pas fin d'ici au milieu de l'année et que le prix du pétrole reste au-dessus de 100 dollars, quelque 45 millions de personnes supplémentaires pourraient être poussées dans l'insécurité alimentaire, craint le Programme alimentaire mondial (PAM).



Sept personnes, dont six membres d'une même famille, ont été tuées dans une frappe israélienne dimanche sur Kfar Hatta, localité située à plus de 40 km de la frontière avec Israël dans le sud du Liban, a indiqué une source de la Défense civile à l'AFP.



L'armée israélienne avait ordonné samedi soir aux habitants d'évacuer la localité en prévision de frappes. La famille, déjà déplacée d'un village plus au sud, attendait que l'un de ses proches vienne l'évacuer car elle ne disposait pas de voiture, a précisé la même source. L'homme a été également tué à son arrivée, selon elle.