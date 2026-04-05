Célébration de l'indépendance à Thiès: le maire Babacar Diop se dit "satisfait" et salue une organisation historique

Thiès a vibré au rythme des célébrations de la fête de l’indépendance ce 4 avril 2026, dans une atmosphère marquée par une forte mobilisation populaire et une organisation saluée par les autorités locales. Le maire de la capitale du Rail, Babacar Diop, n’a pas caché sa satisfaction à l’issue des festivités.



« Je suis un homme satisfait », a-t-il déclaré, revenant sur les défis relevés par la ville dans un délai particulièrement court. En effet, la décision d’organiser l’événement à Thiès, prise moins de 65 jours avant la date, avait suscité des doutes chez certains observateurs. « Les plus sceptiques parlaient de précipitation et estimaient que Thiès n’était pas prête », a rappelé l’édile.



Mais en l’espace de 60 jours, la ville s’est mobilisée pour relever le défi. « Nous avons montré à la face du monde, de l’Afrique et du Sénégal que Thiès avait la capacité d’organiser plus qu’un simple défilé », a-t-il affirmé avec fierté.



Selon Babacar Diop, cette édition de la fête nationale restera gravée dans les mémoires. « Ce 4 avril 2026 va entrer dans l’histoire, non seulement en termes d’organisation, mais aussi de mobilisation et d’affluence », a-t-il souligné. Il a particulièrement insisté sur l’implication des populations locales, qui se sont pleinement approprié l’événement.



Depuis plusieurs jours, les habitants de Thiès ont investi les rues dans une ambiance festive. « Elles accueillent, elles partagent, elles célèbrent dans la joie et la paix, en montrant leur fierté d’être Thiessois », a-t-il indiqué, saluant également l’accueil réservé au Président de la République la veille des célébrations.



En conclusion, le maire a tenu à exprimer sa reconnaissance envers les habitants de la ville : « Je veux dire merci aux populations de Thiès. La ville a rempli sa mission et a été à la hauteur de son rang. »



Pour Babacar Diop, ce succès confirme le statut de Thiès comme une ville de premier plan au Sénégal. « La place de Thiès, c’est d’être toujours à la première place. Aujourd’hui, elle l’a démontré », a-t-il conclu sur iradio.

