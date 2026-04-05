Attaques envers Sonko : le ministre Moussa Fofana se désolidarise et recadre fermement Baye Mayoro Diop

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire (MUCTAT) est secoué par une vive polémique au lendemain de la fête nationale. Baye Mayoro Diop, Directeur de la Coopération décentralisée et ancien membre du parti Pastef, a suscité une levée de boucliers après avoir publié un message au vitriol ciblant directement le Premier ministre.



Le 4 avril, jour de la célébration de l’indépendance du Sénégal, M. Diop a posté sur son compte Facebook une déclaration sans équivoque : « En ce jour solennel, je n'ai qu'une seule demande à formuler : le limogeage immédiat de ce petit Premier ministre Ousmane Sonko, qui ne vaut rien ».



La réaction de sa tutelle ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 5 avril, le ministre Moussa Bala Fofana s’est «formellement désolidarisé» et a condamné avec la «plus grande fermeté» des propos d’une « particulière gravité ».



Le document précise que ces prises de position, exprimées à titre personnel, n’engagent en rien le ministère ni l'administration sénégalaise. Plus frappant encore, le communiqué révèle que Baye Mayoro Diop était déjà dans le viseur de sa hiérarchie : l’intéressé aurait été convoqué à plusieurs reprises depuis septembre 2025 par le ministre et le Secrétaire général pour des « rappels à l’ordre » et des notifications concernant des sanctions encourues.



En se désolidarisant « totalement et sans équivoque » des «des attaques inacceptables» de son directeur, le ministre Moussa Bala Fofana a rappelé que «les principes de discipline, de neutralité et de réserve constituent une obligation fondamentale pour tout agent public».