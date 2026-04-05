Sénégal : les transporteurs en grève tiennent, ce dimanche, «une réunion de concertation» avec les autorités

Depuis fin mars 2026, le secteur du transport routier au Sénégal traverse une période de forte perturbation en raison d'un mouvement de grève prolongé des acteurs. Après une première période de 72 heures (du lundi 30 mars au mercredi 1er avril), la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSTRS) a décidé de prolonger le mot d'ordre pour 72 heures supplémentaires, couvrant la période du jeudi 2 avril au samedi 5 avril.



Le ministre des transports aériens et terrestres, Yankoba Diémé, après avoir fait preuve de fermeté, a décidé de jouer la carte de l’apaisement. Dans une lettre, les syndiaclistes ont été invités à prendre part, ce dimanche 05 avril, à une «une réunion de concertation», dans les locaux du ministère, à Diamniadio.



Pour rappel, les grévistes justifient leur mouvement par le manque de réponses concrètes à leurs demandes, qui incluent notamment : la dénonciation des tracasseries routières lors des contrôles, le non-respect des accords concernant la réduction des points de contrôle, et des demandes liées à la gestion des gares routières.