Parcelles Assainies : un agresseur arrêté grâce au courage de sa victime et des témoins

Ce 25 janvier, une agression a eu lieu près du stade de l’Unité 17. Grâce au courage de la victime et à l'intervention de témoins, l'un des assaillants a été capturé.
Les faits se sont déroulés alors que la victime s’était isolée pour passer un appel téléphonique en marge de l'événement. C'est à ce moment que trois individus se sont approchés d'elle, demandant à emprunter son téléphone pour un appel urgent.
Face au refus de la victime, rapporte les services de la police, le ton a changé instantanément. L'un des assaillants a fait usage d'une arme blanche, « un gaz asphyxiant ». Après avoir été aspergée au visage, la victime a reçu un violent coup de poing. Malgré la douleur et l'effet du gaz, la victime a fait preuve de courage. Alors que les deux complices la malmenaient pour lui arracher son téléphone, elle a réussi à s'agripper fermement aux vêtements de l'un de ses agresseurs.
Alertés par la scène, des témoins oculaires, des « bonnes volontés » sont intervenus pour prêter main-forte à la jeune femme. Le suspect a été maîtrisé sur place après une lutte acharnée, tandis que ses deux acolytes parvenaient à s'enfuir avec le téléphone portable et la bombe de gaz.
Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, informés de la situation, ont procédé à l'interpellation officielle de l'individu. Placé en garde à vue Il est poursuivi pour « vol en réunion commis la nuit avec violences et usage d'arme blanche ».
L’enquête se poursuit pour identifier le reste de la bande et tenter de retrouver le matériel dérobé.
Les faits se sont déroulés alors que la victime s’était isolée pour passer un appel téléphonique en marge de l'événement. C'est à ce moment que trois individus se sont approchés d'elle, demandant à emprunter son téléphone pour un appel urgent.
Face au refus de la victime, rapporte les services de la police, le ton a changé instantanément. L'un des assaillants a fait usage d'une arme blanche, « un gaz asphyxiant ». Après avoir été aspergée au visage, la victime a reçu un violent coup de poing. Malgré la douleur et l'effet du gaz, la victime a fait preuve de courage. Alors que les deux complices la malmenaient pour lui arracher son téléphone, elle a réussi à s'agripper fermement aux vêtements de l'un de ses agresseurs.
Alertés par la scène, des témoins oculaires, des « bonnes volontés » sont intervenus pour prêter main-forte à la jeune femme. Le suspect a été maîtrisé sur place après une lutte acharnée, tandis que ses deux acolytes parvenaient à s'enfuir avec le téléphone portable et la bombe de gaz.
Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, informés de la situation, ont procédé à l'interpellation officielle de l'individu. Placé en garde à vue Il est poursuivi pour « vol en réunion commis la nuit avec violences et usage d'arme blanche ».
L’enquête se poursuit pour identifier le reste de la bande et tenter de retrouver le matériel dérobé.
Autres articles
-
Parcelles Assainies : un individu interpellé pour vol avec violences, ses deux présumés complices en fuite
-
Halima Gadji, comme une étoile filante !!!
-
Tribunal de Dakar : Soya Diagne déféré au parquet en raison de deux nouvelles plaintes
-
🔴EN DIRECT | Hommage à Halima Gadji
-
Décès d’Halima Gadji : l'Etat sénégalais déplore «une immense perte» et salue une actrice «engagée»