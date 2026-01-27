Parcelles Assainies : un agresseur arrêté grâce au courage de sa victime et des témoins

Ce 25 janvier, une agression a eu lieu près du stade de l’Unité 17. Grâce au courage de la victime et à l'intervention de témoins, l'un des assaillants a été capturé.



Les faits se sont déroulés alors que la victime s’était isolée pour passer un appel téléphonique en marge de l'événement. C'est à ce moment que trois individus se sont approchés d'elle, demandant à emprunter son téléphone pour un appel urgent.



Face au refus de la victime, rapporte les services de la police, le ton a changé instantanément. L'un des assaillants a fait usage d'une arme blanche, « un gaz asphyxiant ». Après avoir été aspergée au visage, la victime a reçu un violent coup de poing. Malgré la douleur et l'effet du gaz, la victime a fait preuve de courage. Alors que les deux complices la malmenaient pour lui arracher son téléphone, elle a réussi à s'agripper fermement aux vêtements de l'un de ses agresseurs.



Alertés par la scène, des témoins oculaires, des « bonnes volontés » sont intervenus pour prêter main-forte à la jeune femme. Le suspect a été maîtrisé sur place après une lutte acharnée, tandis que ses deux acolytes parvenaient à s'enfuir avec le téléphone portable et la bombe de gaz.



Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, informés de la situation, ont procédé à l'interpellation officielle de l'individu. Placé en garde à vue Il est poursuivi pour « vol en réunion commis la nuit avec violences et usage d'arme blanche ».

L’enquête se poursuit pour identifier le reste de la bande et tenter de retrouver le matériel dérobé.

