Parcelles Assainies : un individu interpellé pour vol avec violences, ses deux présumés complices en fuite

A Parcelles Assinies, dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement a interpellé et placé en garde à vue un individu le 25 janvier 2026. Selon la Police, il est accusé de «vol en réunion commis de nuit avec violences et usage d'arme blanche (gaz asphyxiant)». Ses deux présumés complices, en fuite, sont activement recherchés.



Les faits se sont déroulés aux abords du stade municipal de l’Unité 17, où se tenait un concert. La victime, s’étant isolée pour téléphoner, aurait été abordée par le mis en cause et deux complices qui feignaient de vouloir passer un appel. Devant son refus, l’individu l’aurait aspergée de gaz asphyxiant avant de lui porter un coup de poing au visage.



Malgré "l’agression et l’intervention des acolytes qui l’ont malmenée pour la déposséder de son téléphone, la victime a réussi à s’agripper aux vêtements de l'un des assaillants", explique la Police. Avec l'aide de témoins oculaires, le suspect a été maîtrisé sur place. Ses complices ont toutefois réussi à prendre la fuite, emportant avec eux le téléphone portable et l'arme du crime.



Alertés, les éléments de la Brigade de recherches se sont immédiatement rendus sur les lieux pour conduire l'individu au siège du service.