Sénégalais d'Italie : nouveaux tarifs unifiés pour la délivrance des passeports
L’Ambassade du Sénégal en Italie annonce dans un communiqué officiel publié lundi 26 janvier 2026 une mise à jour des frais de chancellerie pour les passeports ordinaires.

Le tarif de perception des droits de timbre pour la délivrance des passeports ordinaires a été unifié dans l’ensemble des missions diplomatiques et consulaires de la région. 
 
Désormais, les usagers devront s'acquitter des tarifs suivants pour leurs formalités de voyage, « renouvellement de passeport : 30,50 €, demande de duplicata : 61,00 € ». Cette décision entre dans un souci d'équité entre tous les ressortissants résidant dans la zone Euro. 
 
L'Ambassadeur invite l'ensemble des « associations et des membres de la communauté sénégalaise en Italie à vulgariser largement cette information auprès des compatriotes afin d'éviter toute confusion lors des prochains rendez-vous consulaires ».
Mardi 27 Janvier 2026 - 13:30


