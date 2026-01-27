Tribunal de Dakar : Soya Diagne déféré au parquet en raison de deux nouvelles plaintes

L'homme d'affaires Soya Diagne a été extrait de sa cellule de la prison de Rebeuss sur instruction du Procureur de la République, le lundi 26 janvier. Conduit dans les locaux de la Sûreté urbaine de la police centrale, il a été déféré au Parquet pour les délits « d'abus de confiance et d'escroquerie », portant sur 400 cartons de café impayés et un reliquat d'environ 18,9 millions de FCFA.



Selon le journal L’Observateur, les raisons du déferrement de Soya Diagne, qui est déjà en détention préventive depuis octobre 2025, est liée à deux nouvelles plaintes.



La première concerne un dossier transmis par le Procureur suite à la demande de Souleymane Bâ Diallo. Ce dernier a soutenu lui avoir fourni du lait en poudre d'une valeur estimée à 23 millions 925 mille francs CFA en 2016. Après un acompte de 5 millions de FCFA, Soya Diagne lui a remis deux chèques de la Bsic qui n'avaient pas été réglés. Face à la victime, Soya Diagne aurait admis les actes qui lui sont reprochés, en évoquant leur prescription.



Mouhamadou Seck, de son côté, a déposé la seconde plainte qui a conduit à son audition le 22 décembre 2025 par les forces de l'ordre. Selon le témoignage du plaignant, Soya Diagne, se présentant comme un acteur économique, lui aurait passé une commande de 400 cartons de café en 2017 d'une valeur de 10 400 000 francs CFA et aurait versé un dépôt de garantie de 1.400 000 francs CFA. Pour le reste, il lui a transmis un chèque d'une banque qui a aussi été retourné sans paiement en raison d'un manque de provision. Face à cette plainte, Soya Diagne aurait adopté la même attitude en se réfugiant derrière une prescription des faits.













