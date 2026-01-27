Maroc : Ousmane Sonko passe à l'offensive économique à Casablanca

Arrivé lundi au Maroc à bord d’un vol spécial d'Air Sénégal, le Premier ministre, Ousmane Sonko a rallié Casablanca ce mardi matin. Sous l’égide de l’APIX, le chef du gouvernement va présider un forum économique réunissant investisseurs marocains, sénégalais et opérateurs de la diaspora.



Le ton de ce voyage a été donné dès lundi à Rabat. Accueilli avec les honneurs par son homologue Aziz Akhannouch, Ousmane Sonko a co-présidé la 15e Grande commission mixte sénégalo-marocaine. Cette session de travail intense a abouti à la signature de 17 nouveaux accords de coopération. Ces textes visent à moderniser et à renforcer les liens historiques entre les deux nations, touchant des secteurs clés de l'économie et de l'intégration africaine.



Ce mardi, le Premier ministre se tourne vers le secteur privé. Le forum économique de Casablanca sert de plateforme pour mobiliser les investisseurs marocains déjà actifs au Sénégal, Encourager de nouveaux partenariats entre les secteurs privés des deux pays et valoriser l'expertise des entrepreneurs de la diaspora sénégalaise, selon l’Aps.



Avant de regagner Rabat, Ousmane Sonko accordera plusieurs audiences à des figures du patronat marocain implantées au Sénégal, consolidant ainsi son rôle de VRP de la « Destination Sénégal ». L’après-midi, le Premier ministre rencontrera les ressortissants sénégalais établis au Maroc.