Parcelles Assainies : une jeune fille vole les clés de la voiture de sa mère et tue un vieil homme

L'unité 15 des Parcelles Assainies a été le théâtre d'une tragédie qui a coûté la vie à M. L. Samb, samedi dernier. L'incident a débuté lorsqu’une jeune fille a volé les clés de la voiture de sa mère. Elle a ensuite confié le volant à la domestique de la maison, qui ne possédait pas de permis de conduire. Accompagnée de son petit ami sur le siège arrière, la jeune fille a ignoré les risques associés à une telle conduite.



Alors qu'ils circulaient à vive allure, l'inévitable s'est produit. M. L. Samb, âgé d'une quarantaine d'années, et quu se tenant sur le trottoir en attendant d'être récupéré par son épouse, a été violemment heurté par la voiture. L'impact a été si fort qu'il a été traîné sur plusieurs mètres, subissant des blessures graves. Transporté à l’hôpital, la victime avait les côtes, la jambe et le bras brisés.



Selon Rewmi Quotidien, face à la violence du choc, le vieillard a perdu la vie hier dimanche. « Ils l'ont traîné sur plusieurs mètres. Résultat plusieurs côtes cassées (la jambe, et un bras). Après un jour de souffrance, il a rendu l'âme hier », a déclaré un proche du défunt.



La jeune fille, la domestique et le petit ami font face à des accusations graves. Ils sont actuellement en garde à vue.