Paris : Christian Valantin, ancien directeur de cabinet du Président Senghor, décède à l’âge de 96 ans

Christian Valantin, ancien directeur de cabinet du Président Léopold S. Senghor, est décédé le 22 janvier 2026, a confié à l’Agence de Presse Sénégalaise Xavier Ricou, auteur de « La maison Senghor », qui dit avoir appris l’information auprès du fils du défunt.



Né en 1929 à Saint-Louis, Christian Valantin fut le chef de cabinet de Léopold Sédar Senghor, alors Président de l’Assemblée fédérale du Mali de 1959 à 1960, puis son directeur de cabinet, en tant Président de la République du Sénégal.



Il était aussi le 1er vice-président de 1993 à 2000, après avoir fréquenté l’hémicycle depuis 1968. L’ancien président Abdou Diouf avait fait de lui son conseiller personnel quand il était à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



Le défunt était le petit-fils de Barthélémy-Durand, qui a exercé la fonction de député du Sénégal en 1948, tout en étant à l'époque maire de Saint-Louis.



