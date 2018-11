Paris: Fatou Diome dément sa présence à la conférence de presse de Sonko et évoque "une publicité mensongère"

Dans le cadre de sa tournée internationale, le leader du Pastef Ousamane Sonko est actuellement en France à la rencontre des sénégalais. Pour sa conférence à Sciences Po Paris, des intellectuels sénégalais, notamment Fatou Diome ont été annoncés.



Cette dernière dément cette information et dénonce une « publicité mensongère » Selon le site AfriqueConnection qui cite un communiqué reçu du service de communication de Pastef France « D’éminents intellectuels tels que Felwin Sarr, Fatou Diome, Mireille Fanon, Rokhaya Diallo, Claudy Siar… y interviendront également à la conférence «. Ce qui en soit est « mensonger »… en tout cas pour le cas de Fatou Diome qui n’était ni conviée, ni invitée à intervenir dans une quelconque conférence de ce genre, renseigne Senewes.



Fatou Diome se désole surtout pour toutes ces personnes qui ont fait le déplacement pour venir à sa rencontre et qui, finalement, n’ont pas réussi à la voir. « Je m’excuse auprès de ces personnes, j’étais à Strasbourg, sur d’autres activités, parce que, comme vous le savez, quand j’écris je me coupe du monde« , précise t’elle à SeneNews.



« Récemment j’ai décliné plusieurs invitations en Europe pour participer à des panels et conférences. Donc si un tel communiqué mensonger est publié, il vient jeter un discrédit à tout mon travail que je mène, je tiens donc rétablir la vérité« , ajoute t’elle.



Avant de conclure : « Vous savez, le choix d’un candidat appartient à la personne, je veux que les sénégalais prennent leurs décisions par eux mêmes et n’ont pas parce que moi je soutiens ou non pour que ça puisse les orienter«