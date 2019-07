Paris: La levée du corps de Ousmane Tanor Dieng prévue ce mardi à 15H30

La levée du corps du Secrétaire général du Parti Socialiste (PS) Ousmane Tanor Dieng est prévue ce mardi à 15h30 à la maison funéraire de Ménilmontant à Paris. Et ça sera en présence du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et du ministre de l'Hydraulique Serigne Mbaye Thiam, dépêchés dans la capitale française par le président de la République Macky Sall.



La dépouille du président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), décédé, hier-lundi à Paris des suites d’une longue maladie, est attendue ce mardi tard dans la soirée à Dakar, rapporte E-radio dans son édition de 12 heures. Un hommage lui sera rendu demain mercredi par la Nation et son inhumation est prévue à Nguédiéne, son village natal, situé dans l'ouest du pays, dans la région de Mbour.