Parlement de la CEDEAO : Guy Marius Sagna désigné président de la commission « Comptes publics et Audits »

Après la session du parlement de la CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna est désigné président de la commission « Comptes publics et Audits » du Parlement de la CEDEAO. L’annonce a été faite par le parlementaire, lui-même, sur les réseaux sociaux.



Selon Guy Marius, la commission sera chargée des questions relatives « au rapport d’audit annuel des organes et des institutions de la communauté, à la coopération avec le Groupe d’action intergouvernemental contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) sur son mandat, à la coopération avec le Comité d’audit de la CEDEAO, à la mise en œuvre du Règlement financier de la CEDEAO en ce qui concerne le budget annuel et les comptes de la Communauté ».



La commission dirigée par Guy Marius Sagna sera également chargée des questions de vérification des comptes et bilans relatifs aux décisions sur la clôture, la présentation et l’audit des ressources et dépenses du parlement.



A la tête désormais de l’une des quatorze (14) commissions du Parlement de l’instance communautaire, le député sénégalais de Yewwi Askan Wi (YAW) a profité de l’occasion pour saluer ses homologues sénégalais et magnifier, dit-il, « l’élégance et la courtoisie républicaines de l’honorable député Souleymane Ndoye et de tous les autres députés sénégalais de la CEDEAO qui sont au nombre de cinq sur six dont quatre de Benno Bokk Yakaar (BBY, un de YAW et un de Wallu ».