Parlement de la CEDEAO : les représentants du Sénégal désignés

L'Assemblée nationale du Sénégal a désigné, ce mardi 11 mars douze (12) députés pour représenter le pays au Parlement de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ces parlementaires sont répartis entre titulaires et suppléants.



Parmi les titulaires, figurent des personnalités bien connues de la scène politique sénégalaise : Guy Marius Sagna, Fatou Ba, Fatma Gueye, Amdiatou Diaby, Ismaïla Abdou Wane et Mamadou Mory Diaw. Ces députés auront la responsabilité de siéger et de participer activement aux travaux du Parlement de la CEDEAO, portant ainsi la voix du Sénégal au sein de cette institution régionale.



Du côté des suppléants, la liste comprend Saliou Dione, Ndeye Awa Dieng, Anta Dia, Daouda Ndiaye, Awa Sonko et Barane Fofana. Ces derniers pourront remplacer les titulaires en cas d'absence et participer également aux activités parlementaires, contribuant à la représentation du Sénégal dans les discussions et décisions au sein de la CEDEAO.



Cette désignation marque un moment important pour la diplomatie parlementaire sénégalaise. Elle permettra au pays de renforcer sa présence et son influence dans les discussions sur les questions politiques, économiques et sociales au sein de l'espace CEDEAO.