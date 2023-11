Parole aux Manœuvres maçons: difficultés rencontrées dans les chantiers, gains quotidiens, exploitation

Ils sont jeunes pour la plupart, à la recherche d’un emploi pour subvenir à leurs besoins, les manœuvres-maçons au Sénégal sont les journaliers qui effectuent les petites tâches sous la supervision du chef de chantier. Préparer le matériel, transporter le ciment, déplacer les briques, puiser l’eau, entre autres. Sans qualifications professionnelles, leur travail est indispensable à l’avancement du chantier. Les manœuvres en maçonnerie n’ont pas de contrat et sont payés à la descente. Pour les plus chanceux, ils peuvent gagner jusqu’à 4 500 par journée, d’autres se contentent de 3000 FCFA voir même 2500.



Trouvé dans un chantier à Castor, Baye Djily, manœuvre-maçon et ferrailleurs a expliqué à l'équipe de PressAfrik les rouages du métier.



Fallou, ancien manœuvre devenu maçon et chef de chantier estime qu’il n’y a pas de qualité spécifique pour exercer ce métier, il suffit juste d’avoir la volonté.



Peu considéré, être un manœuvre en maçonnerie n’est pas une tâche facile. Ces jeunes en quête de travail sont presque exploités dans ces chantiers où les rémunérations laissent à désirer.

div id="taboola-below-article-thumbnails">