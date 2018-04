Parrainage : Mamadou Mignane Diouf veut amener opposition et pouvoir à dialoguer

«On a été bel et bien reçu dans cette tentative de médiation en présence de toute la République pratiquement», a déclaré Mignane Diouf qui revenait sur leur rencontre avec Macky Sall, sur la loi concernant le parrainage.



M. Diouf d’ajouter : «L’idée a été saluée par le Président, le Premier ministre et on est convenu donc que le dialogue est encore possible. La négociation est encore possible et nous allons essayer de voir comment déclencher le mécanisme qui permet de mettre en branle un mécanisme de négociation avec le pouvoir, l’opposition et éventuellement d’autres acteurs qui pourraient intervenir».



M. Diouf qui s’exprimai sur Sud Fm de rassurer sur le court délai dont ils disposent pour ramener les acteurs politiques autour de la table de négociation : «Le délai est court mais d’ici là, selon l’agenda et les propositions que nous allons faire ici et là, on verra dans les 5 jours, ce qui peut être retenu et ce qui peut être fait».



Le coordonnateur du Forum civile est d’avis «qu’on arrivera à quelque chose en tenant compte de la bonne volonté des uns et des autres. En Cinq jours, on peut bâtir une fortune ou perdre un combat».