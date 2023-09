Parrainage des élus ou citoyen: le Pds dans le choix de l'embarras

Les opérations de collecte des parrainages pour la présidentielle du 25 février prochain démarrent ce 27 septembre. Et le Parti démocratique sénégalais (PDS) dont le patriarche est Me Abdoulaye Wade ne sait pas quelle option choisir entre le parrainage des élus ou celui citoyen.



Nos confrères du journal Les Echos nous informent que responsables suggèrent "une démonstration de force avec le cumul du parrainage des élus et le parrainage citoyen"



La coordinatrice nationale à la communication du PDS, Nafi Diallo soutient que rien n'est encore acté. "Nous n'avons pas encore terminé la réflexion", a t-elle lâché.



Les candidats déclarés à cette élection ont donc trois semaines pour préparer cette campagne de collecte des parrains qui va se dérouler sur 150 jours en lieu et place des 180 jours arrêtés lors de la dernière présidentielle de 2019.



A noter que la loi sur le parrainage fait partie des conclusions du dialogue politique avec la baisse du nombre de parrains requis pour les candidats. En effet, de 0,8% du fichier électoral, le nombre de parrainage citoyen exigé passe désormais à 0,6% pour tout candidat. A cela, s’ajoute également l’introduction du parrainage optionnel des élus par 8% des députés composant l’Assemblée nationale soit, 13 parlementaires ou 20% des chefs d’exécutif territorial comme les maires et les présidents de Conseil départementaux, soit 120 chefs d’exécutifs territoriaux.