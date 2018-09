Parrainage: le Cnra accuse la Rts et la Tfm de faire la "propagande" de Macky Sall

Après SenTv et Zik Fm, c’est au tour de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (Rts) et la Télévision Futurs médias (Tfm) d’être épinglées par Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) dans le cadre de la propagande la campagne pour parrainage du candidat Macky Sall.



Le CNRA a constaté que la couverture médiatique de la collecte des signatures pour le parrainage des candidats à l’élection présidentielle de février 2019 installe une situation de rupture d’égalité des postulants dans certains médias. Outre Sen tv et Zik Fm, la Télévision Futurs Médias (TFM) et la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS) se sont signalées dans le relais de la propagande, indique le communiqué signé de Babacar Toure.



M. Touré rappelle que la Tfm, dans ses éditions d’informations du 04 septembre 2018, en français comme en wolof, a accordé des plages importantes pour relayer un appel de Mr Youssou Ndour aux membres de son mouvement et au public pour accorder leur parrainage au président de la République en exercice, et candidat à sa propre succession, Mr Macky Sall.



Auparavant, la chaîne, dans les éditions de 19h et 20h du 29 août 2018, avait diffusé de larges extraits de la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Macky SALL, à laquelle la chaîne a également consacré une édition spéciale, avant de proposer, plus tard dans la nuit, l’intégralité de la manifestation, sous forme de publireportage.



Quant à la RTS, à l’occasion du lancement de la campagne de collecte des signatures pour le parrainage du président de la République, le mercredi 29 août 2018, la chaîne a consacré une bonne partie des journaux télévisés du soir (19h, 20h et 23h), à cette propagande, à l’exclusion de tout autre postulant.



Le Cnra précise que l’octroi d’une licence d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle ne saurait servir de prétexte pour avantager les bénéficiaires et leurs camps politiques en violation de tous les principes qui gouvernent un traitement médiatique équilibré et impartial des activités politique dans une perspective électorale, avant d’appeler les différents acteurs pour une utilisation responsable des médias.