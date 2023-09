Parrainage: "le logiciel de contrôle du Conseil constitutionnel est un flou total" (GRADEC)

Le système de contrôle de parrainage est une prérogative du Conseil Constitutionnel. De ce fait, la société civile avait demandé à y être associé lors du dialogue national. Alors dans les conclusions des travaux, il a été retenu la participation de la société civile, des représentations administratives et de la CENA dans le processus de vérification. Chose qui n'a pas été faite, selon Babacar Fall du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec). Qui révèle, que " ni la société civile encore moins les partis politiques n'ont un droit de regard sur ce logiciel de contrôle de parrainage du Conseil constitutionnel qui est un flou total".

Fana CiSSE

div id="taboola-below-article-thumbnails">