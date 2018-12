Parrainage: le parti de Abdoul Mbaye exige que les motifs de rejets soient détaillés

Avec un taux de rejet qui a atteint le chiffre excessif de plus de 28% dont 10% de doublons, le Bureau Politique de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (Act) exige que les doublons soient identifiés tout comme la liste référente et que les autres motifs de rejets soient détaillés, dans un communiqué transmis à PressAfrik samedi soir.