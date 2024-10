Parti Démocratique Sénégalais : Franck Daddy Diatta démissionne du PDS et rejoint le Pastef

Les défections se poursuivent au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Franck Daddy Diatta, Secrétaire National de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales (UJTL), a annoncé sa démission du PDS pour rejoindre le parti Pastef.



Dans une lettre, il a informé de sa décision de quitter ses fonctions de Secrétaire National des jeunes, des étudiants et des élèves, ainsi que de Secrétaire Général de la section communale de Mbacké, à compter de ce samedi.



Franck Diatta a justifié son départ en affirmant qu'il ne voit pas d'avenir au sein du PDS, particulièrement pour un jeune en quête de respect et de considération, qui aspire à contribuer à l’édification du Sénégal. Après une réflexion approfondie, il a déclaré : « je ressens aujourd'hui le besoin de me tourner vers un nouvel horizon qu’est le PASTEF pour relever de nouveaux défis qui correspondent plus à mes aspirations politiques ».



Il a également précisé qu'avec sa démission, il entraîne avec lui les membres du BEN et tous les jeunes du parti qui lui font confiance.