Participation des Guinéens refoulés aux manifestations: l'ambassade de la Guinée dément la ministre Aîssata Tall Sall

Un monde fou à l'ambassade de la Guinée au Sénégal pour des régularisations

Nos compatriotes guinéens renvoyés dans leur pays d'origine n'ont pas participé aux manifestations du mois de juin

Mercredi 14 juin 2023 au terminus de la Ligne 61 du bus qui se trouve sur la route de Ouakam. A quelques mètres de cet arrêt, un homme habillé en Lacoste bleu, le revers marqué "Sécurité" presse le pas. Il sert de un guide à votre serviteur pour trouver l'emplacement exact de l'Ambassade de Guinée à Dakar, jusqu'à ce qu'i soit interpellé sur la question des Guinéens expulsés par les autorités sénégalaises. Il coupe toute collaboration avant de nous envoyer balader. C'est un autre individu, trouvé au niveau du rond-point de la Pharmacie de Mamelles qui nous indique le consulat de son index.Sur les lieux, c'est un monde fou qui nous accueille. Tous ont presque en commun ces objets en main: enveloppe kaki, photo d'identité et chemisiers de documents. La prise de photo est prohibée par le public. « Madame, SVP pas de photos », lance un jeune, la trentaine bien sonnée, assis sur sa moto, garée juste devant la barrière mise devant l'ambassade.Lui comme tout autre Guinéen patiente devant le consulat pour une carte consulaire. Depuis le refoulement de leurs 75 compatriotes, l'ambassade grouille de monde. Dans ce consul, l'ambiance est électrique. Tout le monde veut se régulariser.Assis sur un tabouret, le sexagénaire, lunettes de soleil bien vissées au visage, a séjourné à Dakar, plus précisément à Ngor pendant six bonnes années. D'un air renfrogné, ce père de famille souhaite régulariser sa fille qui a quitté récemment la Guinée. « Oui, avec ces rafles opérées ces temps-ci à Dakar, il faut que je cherche un papier pour ma fille », renseigne ce vieux qui ne veut pas décliner son identité, dit-il, pour ne pas se faire reconnaître.Non loin de là, on retrouve M. Ba. Le visage crispé. On peut lire de visu la désolation qui anime ce vendeur de fruit. Venu de la banlieue dakaroise, notre interlocuteur est depuis 4 heures du matin sur les lieux. Mais peine à avoir un ticket. « Il (le Consulat) sert 500 tickets par jour. Et là, on vient de me signaler que les tickets sont finis. Et pourtant depuis 4 h, je suis ici », fera-t-il remarquer.Une femme avec son bébé sur le dos sort du bâtiment. Interpellée sur sa présence sur ces lieux, madame se barricade. « Pourquoi vous êtes venus vous adresser à moi directement », questionne-t-elle. A la suite d’une discussion de quelques minutes, elle se détend. Elle et ses compatriotes sont convaincues et sont plus en confiance pour des confidences.« On m'a vendu des papiers pas conformes. Aujourd'hui comme des opérations de sécurisation s'opèrent de manière intense, je suis venue me régulariser ». Sa compatriote lança dans la foulée « madame, on ne peut pas repartir en Guinée. Là-bas, notre sécurité n'est pas assurée. Et depuis des années nous vivons au Sénégal. C'est ici notre pays », confie-t-elle au bord des larmes. « SVP, aidez-nous à rester », nous supplie cette mère de trois enfants.