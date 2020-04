Pas d’année blanche ni d'année invalide: la reprise des cours se fera probablement en début juin, assure le ministre

Le ministre de l'Éducation nationale a démenti hier-mardi toute information faisant état de le reprise des cours ce 4 mai 2020. Une plainte contre X a été même annoncée dans la foulée.

Mais à quand le retour en classe des élèves ? D'après le ministre Mamadou Talla, le scénario d'une reprise des cours en début juin semble bien plus logique.



« Aujourd'hui vu la situation, on travaille sur trois scénarios de reprise des cours. Mais le scénario le plus probable pour la reprise des enseignements c'est en début juin », a-t-il déclaré dans les colonnes de L’Observateur.



Par ailleurs, le ministre assure que l'année ne sera pas perdue. « Il y aura pas ni année blanche ou année invalide. C'est ce qui est le plus constant. Et tous les acteurs travaillent pour que l'année soit sauvée ».