Passage à tabac filmé à Karang: les deux élèves prennent un mois ferme de prison et risquent l’exclusion

Les deux élèves arrêtés suite à la publication de la choquante vidéo du passage à tabac à Karang de leur camarade de classe vont purger un mois ferme de prison. Ibrahima Diaby qui battait son camarade et Bara Gaye qui filmait la scène ont été condamnés à six mois de prison dont un mois ferme par le juge du tribunal de Fatick. Ce dernier a alloué la somme de 1,5 million à la partie civile à savoir Mamadou Lamine Sangharé.



Du côté administratif, le conseil de discipline avait proposé l’exclusion des deux élèves en cause.



Les faits jugés ont eu lieu le 22 avril dernier à Karang (près de la frontière gambienne).