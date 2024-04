Passation de service : Abdourahmane Diouf décline sa feuille de route

Abdourahmane Diouf le nouveau ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’innovation compte marquer de ses empreintes son département. Lors de leur passation de témoins (entre lui et le professeur Moussa Baldé), il a décliné sa vision et feuille de route qu’il porte pour l’enseignement supérieur.





D’emblée, il annonce sa volonté de travailler avec tous les acteurs de l’enseignement supérieur. Ce qui inclut forcément les différents syndicats des enseignants -chercheurs.





Et dans un message, le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation informe, “chers Compatriotes, nous avons fait la passation de service au ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation”.







Ainsi poursuit-il, “c’est avec un sentiment de ferveur renouvelé que j'entame cette mission pour donner corps à la vision du Président de la République,



Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko”.







Enfin, conclut-il, “je compte travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs du secteur afin de mieux prendre en charge les préoccupations de l'Université sénégalaise.