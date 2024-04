Passation de service entre Ousmane Sonko et Me Sidiki Kaba ce lundi "dans la plus grande sobriété"

Le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko va prendre fonction ce lundi. La passation de service avec son prédécesseur Me Sidiki Kaba aura lieu à la Primature à 10 heures.



"La cérémonie se déroulera dans la plus grande sobriété et revêtira un caractère technique", informe une source institutionnelle.



Ousmane Sonko a été nommé à la tête de la Primature le 2 avril, jour de l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président élu lors du 1er tour avec plus de 54% des voix. Trois jours après, le 5 avril, le nouveau chef du gouvernement a rendu public la liste de son équipe composée de 25 ministres et de cinq Secrétaires d'Etat.



Expert Fiscal, âgé de 49 ans, Sonko va prendre service "dans la plus s la plus grande sobriété".



Les passations des autres ministères s’en suivront notamment celle du ministère de l’Intérieur prévu ce même jour.