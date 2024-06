Passation de service : le nouveau Dg, Mame Seydou Ndour veut reconcilier la population et la police

Le Contrôleur Général Mame Seydou Ndour a été officiellement installé dans ses fonctions de Directeur Général de la Police Nationale ce jeudi 6 juin, en remplacement de Seydou Bocar Yague. Lors de cette cérémonie, le nouveau DG a exprimé sa volonté de réconcilier la population avec la police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en initiant des réformes structurelles au sein de l'institution.



« Compte tenu des urgences qui requièrent une attention particulière, je m’engage à réconcilier la population avec sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle. Je souhaite également impliquer activement la population dans l’offre de sécurité, en intégrant les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de la police. Nous devons créer les conditions pour une accessibilité permanente des services offerts par la police nationale, en améliorant la signalisation et en réactivant le numéro vert de la police. Nous augmenterons les patrouilles dans les zones semi-urbaines et les banlieues dans le cadre de la prévention. Par ailleurs, nous réviserons la doctrine du maintien de l’ordre et les règles d’engagement pour mieux respecter les droits humains », a-t-il déclaré.



Le nouveau Directeur Général a également souligné son engagement à mener des réformes structurelles pour aligner la police nationale du Sénégal sur les standards internationaux actuels. Selon lui, ces réformes seront réalisées dans une démarche participative et inclusive, impliquant toutes les directions et les services rattachés.



« Monsieur le Président de la République a érigé la sécurité du Sénégal et des Sénégalais en priorité absolue. Je m’engage à travailler sans relâche pour atteindre cet objectif en développant une police nationale forte, bien préparée, mieux équipée et respectueuse des lois et des droits humains. Je mesure avec responsabilité la charge et la sensibilité de cette mission », a ajouté Mame Seydou Ndour.



En outre, le successeur du Général Seydou Bocar Yague prévoit d'améliorer les relations avec la presse et les autres partenaires de la police nationale. Il souhaite réorganiser l’accueil et l’orientation du public, et faciliter l’obtention des documents délivrés par les services de la direction générale de la police nationale, notamment les passeports, certificats et autres documents officiels.