Pastef : Alassane Fall alias Alassane bou Sonko en garde à vue à la DIC pour outrage à magistrat

Alassane Fall plus connu sur le pseudo, Alassane Bou Sonko est en garde à vue depuis quelques heures pour outrage à magistrat. Actuellement dans les locaux de la division des investigations criminelles (DIC), il sera déféré au parquet demain mardi renseigne Me. Cheikh Khoureyssi Ba via un post sur son compte Facebook.



Selon certains médias, son incrimination est liée à l'affaire Bah Diakhaté et Imam Ndao. En faite, dans une vidéo sur son compte Tik Tok, le jeune pastéfien menaçait de dire des insanités à l'endroit du procureur de la République si jamais les prévenus Bah Diakhaté et Imam Ndao étaient libérés.