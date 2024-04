Pastef : un congrés annoncé pour la restructuration des instances du parti

Sonko et Diomaye en phase pour la restructuration du parti. Pour mieux appréhender les défis à venir et les élections, le Pastef a décidé de restructurer ses instances. Un congrès va être organisé à cet effet afin d’obtenir une majorité à l’Assemblée nationale.



A noter qu'une réunion réunissant le bureau politique, les députés, les élus locaux, les coordonnateurs départementaux du parti PASTEF a été organisée le 27 avril. La rencontre s’est tenue sous la présidence de Ousmane SONKO et du président Bassirou Diomaye Faye. Une opportunité, a indiqué la même source, de faire une mise au point après la conquête du pouvoir.