Irlande - Sénégal ce vendredi : Les « Lions » face au défi des « Boys In Green »

Le Sénégal affronte l’Irlande ce vendredi à Dublin (18h45 GMT) en match amical international. Une rencontre sans Sadio Mané, mais avec l’ambition de s’imposer pour faire le plein de confiance avant le choc face à l’Angleterre, le 10 juin prochain à Nottingham.



Face aux « Boys In Green », réputés pour leur jeu physique et athlétique d’inspiration britannique, les « Lions » pourront s’appuyer sur des piliers comme Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Edouard Mendy. Le sélectionneur Pape Thiaw pourra également compter sur ses talents de Premier League tels qu’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson pour relever le défi.



Une victoire contre l’Irlande constituerait un précieux tremplin avant de retrouver l’Angleterre, bourreau du Sénégal lors du dernier Mondial.