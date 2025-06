Blocage de l'aide humanitaire à Gaza : le parquet antiterroriste français ouvre une enquête pour complicité de génocide

Le parquet français antiterroriste a ouvert une information judiciaire pour complicité de génocide, incitation au génocide et complicité de crimes contre l'humanité contre des Franco-Israéliens soupçonnés d'avoir participé à des actions de blocage de l'aide humanitaire à Gaza entre janvier et mai 2024, a-t-on appris vendredi 6 juin.



L'ouverture de cette enquête fait suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée en novembre 2024 par l'Union juive française pour la paix (UFJP) et une victime franco-palestinienne qui dénonçait «l'organisation, la participation et l'appel à participer à des actions concrètes de blocage de l'aide humanitaire à destination du territoire occupé de Gaza, notamment en empêchant physiquement le passage des camions aux postes frontières contrôlés par l'armée israélienne».