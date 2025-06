Production énergétique : Sangomar, GTA et Gadiaga livrent leurs chiffres pour mai 2025

Les sites de Sangomar, Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et le puits gazier de Gadiaga ont révélé leurs chiffres de production pour le mois de mai 2025. Dans un rapport récemment publié, le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a détaillé les performances enregistrées sur ces différents sites.



Selon le rapport, la production du champ de Sangomar continue d’afficher de bonnes performances, avec trois (03) cargaisons (SAN031, SAN032, SAN033) représentant un volume total de 2,92 millions de barils, qui ont été enlevées et commercialisées sur le marché international. Les prévisions de production pour l’année 2025 restent inchangées, estimées à environ 30,53 millions de barils de pétrole brut.



Pour le Grand Tortue Ahmeyin (GTA), le rapport souligne que chargement de la deuxième cargaison (GTA_2025_002) de gaz naturel liquéfié (GNL) a été finalisé le 15 mai 2025, avec un volume total de 168 426 m³, soit l’équivalent de 3,83 millions de MMBtu. Les opérations de mise en service des installations se poursuivent, en vue d’une montée progressive en puissance de la production.



Enfin, pour le puits gazier de Gadiaga, le document révèle qu’au premier trimestre 2025, un volume total de 548 078 normaux mètres cubes (Nm³) de gaz naturel a été commercialisé. La production mensuelle estimée pour le mois de mai 2025 s’élève à 207 737 Nm³.