Tabaski 2025 : la Police alerte sur les arnaques à la vente de moutons de l'Aïd sur les réseaux sociaux

À l’approche de la fête de l’Aïd al-Adha (Tabaski), des individus malintentionnés profitent de cette période pour proposer des moutons à vendre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok et Instagram.



La Police informe que ces escrocs demandent souvent aux victimes d’envoyer de l’argent pour la livraison des animaux. Une fois les fonds reçus, ils deviennent injoignables.

Les annonces, souvent accompagnées de photos et de vidéos attrayantes, cachent parfois des escroqueries sophistiquées.



La Police nationale conseille de ne pas envoyer d’argent à des personnes rencontrées uniquement en ligne et qui vous proposent des moutons à vendre.