Pathé Ciss rate sa signature à Lyon et tacle son club: « ils ont été égoïstes et irrespectueux »

Alors qu’un accord avait été annoncé en début de soirée entre le Rayo Vallecano et l’Olympique Lyonnais, pour le transfert de Pathé Ciss, le deal a finalement capoté. L’international sénégalais reste en Liga et explique pourquoi son transfert en Ligue 1 est tombé à l’eau et tacle son club.



« Ils ont été égoïstes et se sont mal comportés. Le club (Rayo Vallecano) n'a pensé qu'à ses intérêts. Ils ont été irresponsables et irrespectueux », a-t-il confié à la presse.