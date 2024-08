Patients hémodialysés : à Kolda 28 malades ont bénéficié d'une opération gratuite

A Kolda c'est au total 28 patients hémodialysés qui ont bénéficié d'opération. Une information rapportée par radio Sénégal internationale (RSI) dans son édition de 13 heures de ce mardi. Selon la même source, c'était à l'occasion d'un camp de confection de fistule qui a lieu pour deux jours à l'hôpital régional de Kolda.



C'est un geste qui n'a pas échappé au chef du service de néphrologie dialyse du centre hospitalier régional de Kolda, docteur Niokhor Diaw. "Nous avons des malades hémodialysés qui sont avec nous depuis trois ans durant lesquels, il leur était difficile de faire la navette entre Kolda et Dakar pour pouvoir bénéficier de la confection de ces fistules artérioveineuses. C'est quand même une activité qui soulage. Nous espérons qu'à l'issue de ce camps nous aurons plus de résultats en ce qui concerne une diminution de la morbi-mortalité concernant les hémodialysés", espère Dr Diaw .



Chirurgien vasculaire à l'hôpital Fann et Abass Ndao , le professeur Magaye Gaye confirme le manque de spécialistes. " La dialyse en réalité c'est l'épuration du sang. Malheureusement, les spécialistes ne sont qu'à Dakar. On ne compte pas plus de 5 spécialistes dans ce domaine", a fait remarquer professeur Gaye.



Ce manque criard de spécialistes à l'en croire fait que tous les malades viennent à Dakar pour pouvoir se faire opérer. C'est ce qui explique la présence de son équipe à Kolda.