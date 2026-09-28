Équipe du Sénégal : la FSF dévoile le staff technique du sélectionneur Patrick Vieira

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé, en images, la composition de l’encadrement qui accompagne Patrick Vieira, nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal.



Le staff comprend notamment des entraîneurs adjoints, des team managers, des analystes vidéo, des préparateurs, un responsable de la performance et un média officer.



Deux adjoints aux côtés de Patrick Vieira



Pour épauler Patrick Vieira dans ses fonctions, deux entraîneurs adjoints ont été désignés. Il s’agit du Français Mickaël Marsiglia et du Sénégalais Issa Aïdara, qui occupe le poste de second assistant.



Deux anciens défenseurs comme team managers



L’encadrement compte également deux team managers, tous deux anciens défenseurs de l’équipe nationale.



Il s’agit de Lamine Diatta, ancien international sénégalais et figure bien connue de la Tanière, ainsi que d'Abdou Kader Mangane, lui aussi ancien défenseur des Lions.



Pour la préparation physique et le suivi de la performance, Emmanuel Vallance est chargé de la performance des joueurs.



Khadim Faye occupe, de son côté, le poste de préparateur des gardiens.



Le staff technique comprend également trois analystes vidéo : Magatte Gueye, Fares Mouri et Hachem Ali Mbae.



Enfin, le journaliste Babacar Ndaw Faye rejoint l’encadrement en qualité de média officer de la FSF.



Il aura notamment pour mission d’assurer le lien entre la sélection nationale et les médias.