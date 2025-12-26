Patrimoine immatériel : la communauté mouride mobilisée pour l’inscription du Magal de Touba à l’Unesco

Le processus d’inscription du Magal de Touba sur la Liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco a franchi une étape majeure. Réunis mardi dernier, à Touba, les acteurs communautaires, institutionnels et religieux ont validé à l’unanimité le dossier de candidature, consacrant un large consensus autour de cette initiative portée par la communauté mouride.



La session de concertation élargie s’est tenue à la Résidence Cheikhoul Khadim (Keur Serigne Touba) de Daroul Mannan, à l’initiative de Turaas, plateforme dédiée à la recherche et à la préservation du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba. Elle a rassemblé des représentants du ministère de la Culture, des experts de la Direction nationale du patrimoine, des autorités religieuses et éducatives de Touba, ainsi que des membres de la communauté mouride, venus du Sénégal et de la diaspora.



À l’issue des travaux, le dossier de candidature a été adopté par acclamation, traduisant une forte adhésion communautaire et une volonté partagée de faire reconnaître le Magal comme un héritage culturel universel, informe Le Soleil. Les échanges ont mis en lumière la richesse patrimoniale de cet événement religieux majeur, à travers ses pratiques sociales, ses expressions culturelles et les valeurs spirituelles et humaines qu’il véhicule.



Les participants ont également travaillé à l’élaboration d’un plan de sauvegarde, en identifiant les risques et menaces susceptibles d’affecter la transmission du Magal. Des mesures de protection prioritaires ont ainsi été définies, tant au niveau communautaire qu’institutionnel, afin de garantir la pérennité de cet héritage.



Les organisateurs ont, par ailleurs, insisté sur les facteurs clés de succès du projet, notamment le respect strict des orientations techniques et méthodologiques exigées par l’Unesco. Selon eux, ces consultations visent à assurer une représentation fidèle, cohérente et exhaustive des dimensions spirituelles et culturelles du Magal de Touba, conformément aux standards internationaux.