Paul Scholes pense que Idrissa Gana GUEYE serait la recrue idéale pour Manchester United

Tout récemment, au cours d’un entretien sur la chaîne BT Sports, Paul Scholes s’est longuement attardé sur les performances de son club de toujours, Manchester United. Au cours de l’entretien, il a indiqué que Manchester a un milieu très fragile qui craque dès que la pression commence à être forte.





Paul Scholes dira que les Red Devil’s possèdent un excellent collectif, mais qu’il manque un véritable métronome, un guerrier au milieu du terrain pour faire circuler le ballon. Selon lui, les dirigeants du club mancunien doivent s’activer pour trouver un joueur avec les caractéristiques qu’il a citées.



Scholes a trouvé le candidat idéal, il s’agit du Sénégalais, Idrissa Gana Gueye, qui évolue actuellement à Everton. « Gana Gueye est tout simplement phénoménal. Actuellement, en Premier League, il n’a pas d’égal. Je pense même qu’à l’heure actuelle, il est le meilleur milieu récupérateur d’Europe. Il a un volume de jeu impressionnant. A lui tout seul, il est capable de couvrir tout le milieu de terrain. Ses tacles sont justes et limpides. Ce que j’aime chez lui, c’est son caractère de guerrier, il n’abandonne jamais et participe beaucoup au jeu.



Son activité va permettre à la défense, qui est aussi faible par moments, de trouver de la sérénité et de la confiance. La quantité de ballon qu’il récupère au cours d’une rencontre est prodigieuse, il écœure ses adversaires, rien ne lui résiste. Ole (NDR. : Solskjær) doit tout faire pour le recruter, c’est le chaînon qui manque à son effectif, si Gana Gueye débarque à Manchester United, le club deviendra redoutable ». Paul Scholes a lancé un appel à l’endroit de ses anciens dirigeants, reste à savoir si il sera entendu