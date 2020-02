Pédophilie à Jaol: le Français de 68 ans, Louis Georges Etcheverry séquestrait et violait des enfants de 9 et 10 ans

La criminalisation du viol au Sénégal ne fait pas reculer les prédateurs sexuels et autres violeurs patentés. Alors qu’on n’a pas encore fini de parler du « maître coranique » de Ouakam, du préparateur physique de l’Académie Sacré Cœur, un autre « monstre » a été neutralisé à Joal. Il s’agit de Louis Georges Etcheverry, citoyen français, âgé de 68 ans, qui a séquestré et violé quatre (4) élèves de l’école primaire Waly Diouf.



Selon "Libération" qui donne l'information dans sa parution de ce mercredi, ses victimes ne sont âgées qu'entre neuf (9) et dix (10) ans. Un véritable pédophile.



« Tonton Louis », comme le surnommait affectueuses ses victimes, au delà des friandises, il proposait souvent de l’argent aux gamines qui ne savaient pas qu’elles avaient affaire à un prédateur sexuel qui voulait les violer. Pire, le mis en cause présumé tenait un fusil à la main pour aligner ses victimes. Ces dernières qu'il abusait pendant plusieurs minutes sans qu'elles n'osent crier.