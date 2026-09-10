Mbour : un repris de justice fracasse le crâne de son père pour un bol de riz

L’information a été révélée ce jeudi par le journal L’Observateur. Récidiviste notoire, W. Diagne est de nouveau en prison à Mbour, à 80 km au sud de Dakar. Pêcheur de profession, il venait à peine d'être élargi après deux condamnations pour violences sur son propre père qu'il vient de récidiver. Son nouveau crime : avoir asséné un violent coup de brique à la tête de son géniteur qui lui avait refusé le reste du repas de midi.



Les faits se sont déroulés le 2 septembre dernier, aux environs de 15 heures, au quartier Darou Salam de Mbour, au domicile familial.



Ce jour-là, W. Diagne débarque chez ses parents et les trouve assis paisiblement dans la cour. D'un ton sec et désobligeant, il ordonne à sa mère de lui servir à manger. Cette dernière refuse catégoriquement, lui reprochant son manque de respect et les injures qu'il profère habituellement devant les voisins.

Piqué au vif, le jeune pêcheur se dirige alors vers la véranda pour s'emparer lui-même du bol contenant le reste du repas. Mais son père, M. Diagne, intervient et lui arrache le bol des mains avant de rejoindre son épouse.



Quelques instants plus tard, croyant que son fils a quitté les lieux, le vieux pêcheur est surpris par derrière. W. Diagne surgit et lui assène un violent coup de brique à la tête, puis prend la fuite.



Un père dans un état critique



Sous la violence du choc, la victime s'effondre aux pieds de sa femme, perd connaissance et commence à se vider de son sang. Pour sauver son mari, l'épouse alerte les voisins qui évacuent d'urgence le blessé à l'hôpital. Admis aux Urgences, il en ressortira avec un certificat médical attestant d'une Incapacité Temporaire de Travail (ITT) de 15 jours.



Alors qu'il se remettait à peine de ses blessures, le père aperçoit son fils en train de s'introduire de nouveau dans la maison en escaladant le mur de clôture. Il se rend alors au commissariat central de Mbour pour porter plainte.



Interpellé, W. Diagne reconnaît partiellement les faits. Il admet avoir fracassé la tête de son père, mais avec une pierre selon lui, et non une brique. Il justifie son geste par la faim et le refus de son père de le nourrir, tout en reconnaissant qu'il ne participe jamais aux dépenses quotidiennes du ménage.



Ce n'est pas une première. Déjà condamné à deux reprises par le Tribunal de grande instance de Mbour pour violences sur ascendant, W. Diagne vient de récidiver. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour et placé sous mandat de dépôt.