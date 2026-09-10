JOJ 2026 : À Athènes, la ministre Clothilde Coly se veut rassurante lors de l’allumage de la flamme olympique

La flamme olympique a été allumée, dans la matinée de ce jeudi 10 septembre, au stade d'Athènes (Grèce). Il s’agit d’une étape symbolique avant que la flamme ne rejoigne demain la capitale sénégalaise, qui doit organiser dans exactement 50 jours les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026).



Présente à Athènes, Clothilde Djirèye Coly, ministre de la Jeunesse et des Sports, s’est voulue rassurante sur les capacités du Sénégal à honorer cette fête sportive. «L’allumage de la flamme olympique nous met la pression. Mais ce qui est ce qui est bien, ou en tout cas ce qui est rassurant pour moi, c'est que nous sommes préparés. J'ai vu le Comité d’organisation des JOJ à l'œuvre. Il m’a présenté tout un plan qui a été affiné, préparé par des jeunes, par une équipe extrêmement qualifiée, extrêmement diligente», a déclaré la ministre au micro de la RFM.



Par ailleurs, la ministre des Sports a appelé à une mobilisation du peuple sénégalais pour la réussite de l’événement. «La mobilisation est déjà lancée et nous allons la poursuivre dès l'arrivée de la flamme au Sénégal. Et cette flamme, elle ira partout au Sénégal, et j’interpelle les jeunes : c'est votre événement, c'est notre événement, faisons-en un événement mémorable pour l'Afrique et pour le Sénégal», a-t-elle conclu.



Pour rappel, après la cérémonie d'allumage, une cérémonie d'accueil de la flamme est prévue samedi 12 septembre, à la place du Souvenir (Dakar), avant une tournée dans tout le pays.