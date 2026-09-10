Oumy Diop, Brancou Badio et Louis-François Mendy : les premiers relayeurs sénégalais de la flamme des JOJ Dakar 2026

La torche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été allumée au stade Panathénaïque d’Athènes, la capitale grecque, en présence d’une délégation sénégalaise conduite par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly.

La flamme olympique des JOJ Dakar 2026 sillonnera les différentes régions du Sénégal.

Elle sera accueillie à Dakar, avant une tournée nationale devant la conduire dans les 14 régions du Sénégal.

La commune de Dakar-Plateau sera le point de départ de la flamme pour ce périple dans les différentes localités du pays, à partir du 14 septembre.

Après une tournée de plus d’un mois, le voyage de la flamme sera clôturé le 30 octobre à la Place de la nation, la veille de l’ouverture des JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

‎Une fois la tournée achevée, la flamme va servir à allumer la vasque des JOJ 2026 à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de ce rendez-vous mondial prévue au stade Maitre Abdoulaye Wade. Un moment clé qui marquera officiellement le début des JOJ Dakar 2026. Cette flamme brûlera pendant toute la durée des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026, les premiers que le continent africain va abriter, devraient enregistrer la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

”L’Afrique accueille, Dakar célèbre” est le slogan officiel des JOJ Dakar 2026.

‎

‎Voici le calendrier de la tournée de la flamme.

10 septembre : Cérémonie d’allumage de la flamme à Athènes, en Grèce.

12 septembre : cérémonie d’accueil de la flamme à Dakar.

14-27 septembre : région de Dakar.

29 septembre-24 octobre : régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, avant Saly (Mbour) et Rufisque.

28-30 octobre : région de Dakar.

31 octobre : cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



Avec Aps

Le capitaine de l’équipe nationale de basketball, Brancou Badio, la nageuse Oumy Diop et l’athlète Louis Français Mendy ont porté la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, jeudi, lors d’un relais symbolique au Stade panathénaïque d’Athènes, avant le voyage pour le Sénégal où elle sera présentée à travers le pays.