Pèlerinage 2018 : Les cinq mesures du gouvernement

Le gouvernement du Sénégal a pris 5 mesures phares lors du Conseil interministériel consacré à l’édition 2018 du pèlerinage à la Mecque. En effet, selon Seydou Guèye, pour cette année, le package sera maintenu à 2 600 000 francs Cfa, mais, le prix du billet va baisser de 20 000 francs Cfa, passant de 1 100 000 francs Cfa à 1 080 000 francs Cfa.



S’y ajoute que, informe le porte-parole du Gouvernement, le Sénégal a bénéficié de 3000 visas de plus, l’obligeant à revoir la clé de répartition des quotas entre l'Etat et les privés, sur les 12 860 pèlerins à transporter cette année.



Ainsi, il les privés devront transporter 10 860 pèlerins contre 9500 pour l’année dernière et l’Etat du Sénégal, à travers la Délégation, devra prendre en charge 2000 pèlerins.



Concernant le séjour qui était de 27 jours, M. Guèye a soutenu qu’il sera ramené à 23 jours, et le départ du premier vol est fixé pour le 04 aout 2018 et le premier vol retour attendu le 27 aout à Dakar.



Concernant le transport, Seydou Guèye a informé que la compagnie Flynas a été maintenu pour convoyer les pèlerins sénégalais au niveau du premier lieu saint de l’Islam.