Pèlerinage 2024 : Air Sénégal loue un Airbus A340 pour acheminer ses pèlerins

Habitués à des pèlerinage à problèmes allant de non acheminement à temps des futurs pèlerins aux lieux saints de l'Islam, perte de bagages, couacs sur l'hébergement etc, les nouvelles autorités ont manifesté leur volonté de rompre avec ces vieilles pratiques. Et le Premier ministre Ousmane Sonko a menacé de sévir au cas où des couacs seraient enregistrés. " S’il y a des couacs, des têtes vont tomber, à commencer par le ministre", a -t-il averti.



S'inscrivant dans cette logique, la compagnie nationale Air Sénégal s'est attachée les services d'un Airbus A340 de la compagnie allemande South Universal Sky Carrier. Celle-ci , offre des services d'aéronefs, d'équipage, de maintenance et d'assurance. Selon une source aéroportuaire, l'appareil se dirige en ce vers Diass.



A ce titre, renseigne toujours la même source, "une cellule est mise en place par le ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens pour suivre la situation de près".