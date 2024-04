Pèlerinage Marital 2024 : les fidèles catholiques effectuent leur pérégrination du 18 au 20 mai

Cette année la 136 ème édition du pèlerinage marital de Popenguine sera célébrée du 18 au 20 mai, nous apprend un communiqué du Comité national d'organisation du Pèlerinage Marital de Popenguine (CNPP). A cette occasion, c'est le diocèse de Thiès est choisi pour abriter la célébration de la messe solennelle, prévue le lundi 20 mai 2024. Cette cérémonie va être présidée par Monseigneur, André Guèye.



Comme chaque année, le pèlerinage Marital est placé sous le sceau d'un thème qui accompagne l'évènement. Le thème de cette année est : "Avec Marie notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix". Ainsi, renseigne le communiqué ce thème est également une aubaine "pour les catholiques du Sénégal et des pays limitrophes à communier et prier dans la paix".



Pour un bon déroulement du pèlerinage, le CNPP appelle les fidèles à bannir certains comportements tendant à ternir l'image de cet évènement religieux et d'adopter des attitudes exemplaires.